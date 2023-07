“He quedado como un pelotudo”: Pedro Carcuro explicó su lapsus en 24 Horas Central

12 de Julio de 2023

El periodista deportivo atribuyó al cambio de estudio del noticiario el momento que vivió en las pantallas de TVN.

A una “descoordinación” atribuyó el periodista Pedro Carcuro el lapsus que tuvo este lunes, durante la emisión del noticiario 24 Horas Central de TVN.

El instante, que fue viralizado a través de las redes sociales, provocó gran inquietud entre los televidentes e internautas.

Todo ocurrió luego de que el conductor del noticiario, Iván Núñez, le consultara sobre la situación de Arturo Vidal en el Flamengo de Brasil.

“¿Qué pasa con Arturo Vidal? Y yo le agrego la segunda parte de esta pregunta. Tiene números que no son buenos en esta pasada, más de 50 partidos y un par de goles. ¿Qué explicación tienes tú para lo que está pasando”, le preguntó Núñez al periodista deportivo.

Y fue en ese instante cuando se pudo ver que Pedro Carcuro permanecía con la mirada fija al frente, sin dar señales de haber escuchado la consulta. Tras unos segundos, Núñez reiteró la pregunta, a la que sí contestó el periodista deportivo.

El hecho generó inquietud y en las redes sociales, donde comenzaron a surgir versiones de un posible problema de salud del rostro de TVN.

¿Qué pasó con Pedro Carcuro?

“Lo que pasó fue una tontera“, aseguró Pedro Carcuro cuando fue consultado sobre el lapsus que vivió en pantalla.

Estábamos en un estudio de emergencia, porque entró en restauración el que usamos habitualmente”, reveló el periodista.

En esta oportunidad aprovechó para descartar de inmediato cualquier problema de salud. “No teníamos monitor. Hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire. Y me quedé callado justamente por eso“, le contó a LUN el profesional.

Pedro Carcuro contó también que en ese momento creyó que con los conductores pensaban “el cómo íbamos a partir, si íbamos a hacer algún cambio de lo que hacemos habitualmente“.

“Y se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo“, concluyó.