El emotivo mensaje de Aylén Milla: “El cáncer se fue de mi cuerpo”

20 de Julio de 2023

"Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós", cerró Milla.

La modelo Aylén Milla se valió de las redes sociales para informar una importante y emotiva noticia respecto a su estado de salud.

“Dios MIOOOO, ¡confirmado! el cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!!! Bendición de renacer”, expresó en su Instagram.

La influencer argentina de 33 años aprovechó la ocasión de compartir una carta que da cuenta de todo el proceso que debió enfrentar para hacer frente a esta enfermedad.

“Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté que quieres mostrarme?”, indicó.

Aylén Milla agregó que “le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto. Puta que doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera. Me abracé muy fuerte y me dije, mira pelada y todo sos hermosa, porqué sos VALIENTE, fuerte con dos ovarios! vos sola vas a poder sanarte, con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar”.

