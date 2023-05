“Eres fuerte y valiente”: mundo del espectáculo le entrega su apoyo a Aylén Milla tras confesar su cáncer

25 de Mayo de 2023

Este jueves la modelo Aylén Milla se valió de las redes sociales para confesar que enfrentar un cáncer de mama triple negativo.

Y es que en una transmisión en su Instagram dio a conocer su situación, indicando que ya se ha sometido a 16 quimioterapias.

“No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”, sostuvo la ex chica reality argentina.

Este mensaje hizo que varios ilustres del mundo de la farándula y el espectáculo multiplicaran sus palabras de apoyo.

Así, Coté López le respondió “que lindo y fuerte el mensaje que entregaste. Qué linda manera de afrontar un obstáculo no centrándote en el problema sino en la solución”.

Sus palabras fueron compartidas por Vale Roth, quien agregó: “Mucha fuerza Aylén, saldrás más fuerte que nunca de esto ! Mente positiva”.

Jendhelyn Nuñez le escribió que “eres fuerte y valiente. Te envío mucho amor en esta lucha”.

Quien también quiso entregarle su apoyo fue su ex pareja Marco Ferri, quien le señaló que era “un ejemplo para muchos en lo más importante: como tomar hasta los momentos más difíciles de la vida”.

Pero no todos fueron mensajes positivos, ya que Pilar Ruiz, ex reina del Festival de Viña, le espetó que “ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento y ánimo eres joven y puedes salir de esta situación”.