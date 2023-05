Qué es el cáncer triple negativo como el que afecta a Aylén Milla

25 de Mayo de 2023

Aylén Milla reveló en una transmisión en Instagram que padece esta enfermedad, que es una de las más agresivas.

La conocida influencer y modelo argentina, de 33 años, Aylén Milla, confesó que padece un cáncer de mama triple negativo.

“Mi diagnóstico es cáncer de mama, bastante agresivo. Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca”, relató en medio de una transmisión desde su cuenta de Instagram.

¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?

En conversación con EL DÍNAMO, el oncólogo de Clínica Ciudad del Mar, Walter Vásquez, indicó que el cáncer de mamá triple negativo es justamente uno de los menos comunes y más agresivos.

“Existen tres tipos de cáncer de mama y el triple negativo es el más agresivo y con un mayor riesgo de metástasis a otras partes del cuerpo”, indicó el profesional.

Junto a ello, explicó que esta no es una enfermedad que “se desarrolle, sino que se detecta cuando ya está generalmente avanzado. Además, este tipo de cáncer es más frecuente en pacientes jóvenes”.

Lastimosamente “es una variante que se expande rápidamente y complejo de abordar. Sin embargo, tiene un tratamiento que puede terminar de con un buen pronóstico. Tras la detección, es imprescindible las sesiones de quimioterapia y si la enfermedad, así lo amerita, continuar con sesiones de radioterapia”.

En tanto, y de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, este tipo representa alrededor del 10% al 15% de todos los cánceres de mama y es más común en mujeres menores de 40 años, que son de raza negra o que tienen una mutación genética BRCA1, que inhibe los tumores malignos.

¿Cómo detectar a tiempo el cáncer de mama?

El cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte de mujeres en Chile. Por esta razón, es clave la detección precoz para evitar un mal diagnóstico.

Para detectarlo a tiempo es fundamental realizarse un autoexamen al menos una vez al mes.

¿Cómo autoexaminarse?

El mejor momento para hacerlo es calculando más o menos de 3 a 5 días después del comienzo del periodo menstrual.

Acuéstese en una superficie cómoda. Es más fácil examinarse el tejido mamario si está acostada.

Coloque la mano derecha por detrás de la cabeza. Con los dedos del medio e índice de la mano izquierda presione suave, pero con firmeza, haciendo movimientos pequeños para examinar toda la mama derecha.

Luego, estando sentada o de pie, palpe la axila, ya que el tejido mamario se extiende hasta esta zona.

Revise los pezones, verificando si hay secreción. Repita el proceso en la mama izquierda.

Utilice un patrón similar en ambas mamas, es decir, siga la dirección de las agujas del reloj para evitar saltar algún segmento.

Luego, párese frente a un espejo con los brazos a los lados y mire las mamas en el espejo. Busque cambios en la textura de la piel, como hoyuelos, arrugas, abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja.

Igualmente observe la forma y el contorno de cada mama.

Revise para ver si el pezón está hundido.

Si nota un bulto en su seno o axila, cambios en el tamaño o forma de uno de sus pechos, hinchazón enrojecimiento u oscurecimiento de las mamas, hundimiento o secreciones repentinas del pezón o dolor en cualquier zona del pecho o axila, debe consultar a un médico lo antes posible.