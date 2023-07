Familiar de Hans de Gran Hermano sufrió violenta encerrona en San Joaquín

20 de Julio de 2023

La víctima contó que lo amenazaron con armas de fuego y que lo golpearon.

Un familiar de Hans Valdés, participante del reality Gran Hermano Chile, fue víctima de una violenta encerrona el pasado jueves 13 de julio en la comuna de San Joaquín.

Se trata de Manuel Fuentes, tío del concursante de 18 años que actualmente lleva un mes en el encierro. El hombre reveló que para robarle el vehículo, los delincuentes lo golpearon en la cabeza y que incluso recibió amenazas de muerte.

Según contó a CHV Noticias, el hecho ocurrió cuando fue a comprar churrascos junto a su ex pareja, luego que sus hijos no quisieran acompañarlo. “Gracias a Dios no iban en el auto”, afirmó Manuel.

El hombre explicó que luego de haber comprado la comida, decidieron parar a un local cerca de su casa a comprar una bebida.

“Yo tenía los churrascos sobre mis piernas y, cuando los iba a dejar en el asiento, me empiezan a insultar y me abren el auto”, confesó Fuentes explicando cómo empezó la encerrona.

La encerrona al tío de Hans

Manuel Fuentes también relató que vivió momentos de mucho miedo, ya que los ladrones lo intimidaron con armas de fuego, apuntándole a la cabeza.

“Empezaron a gritar ‘pásalo o te vamos a matar’ (…) Y cuando logré sacarme el cinturón, uno me pegó en la cabeza con la pistola”, recordó.

No conformes con robar el automóvil del tío de Hans Valdés, los delincuentes intentaron atropellar a la víctima, quien por suerte logró esquivar el movimiento del vehículo.

La pérdida de su vehículo

Tras la encerrona, el contador auditor se dirigió junto a su hermano a la 50 Comisaría de San Joaquín para poner una denuncia. Sin embargo, explicó que el robo fue a una de sus principales herramientas de trabajo.

“Ese vehículo lo uso para visitar a mis clientes, para ir a Constitución. Soy contador, entonces tengo clientes aquí en Santiago, en Constitución, en Los Vilos, San Javier. Me movilizaba bastante en él“, lamentó el familiar del participante de Gran Hermano Chile.