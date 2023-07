VIDEOS – Los gestos de amor hacia Shakira de sus hijos Milan y Sacha durante los Premios Juventud 2023

22 de Julio de 2023

La artista colombiana no sólo fue la más galardonada, sino que fue distinguida como "Agente de cambio" por su labor con su fundación Pies Descalzos.

La cantante colombiana Shakira fue la gran ganadora de los Premios Juventud 2023, entregados en Puerto Rico, ocasión en la que estuvo acompañada por su hijos Milan y Sasha, quienes no ocultaron su orgullo.

Es que la artista obtuvo ocho premios en total, pero además fue galardonada como como “Agente de cambio” por su labor con su fundación Pies Descalzos.

La barranquillana se vio feliz en compañía de sus hijos, y aprovechó la ocasión para entregar un potente discurso dirigido a la juventud.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad”, manifestó Skarira.

Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”, recalcó la artista.

“Puede quejarse”

Aprovechando la presencia de sus hijos, la colombiana sostuvo que “cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo“.

“Es así, Milan. Y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más“, aseguró.

Mientras su madre hablaba sobre el escenario sus hijos no se perdieron palabra. Y cuando volvió a su lado le mostraron todo su amor con besos y otros gestos.

Instantes que nadie se perdió y que también fueron compartidos a través de las redes sociales.