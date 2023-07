Nicolás Quesille confirma despido de editora que quería dejar mal a Coni en Gran Hermano

26 de Julio de 2023

El panelista salió a aclarar la situación que desató muchas críticas de los usuarios.

Durante las últimas horas se armó una compleja polémica en redes sociales, que terminó con la desvinculación de una trabajadora de Gran Hermano Chile. Esto, luego que varios seguidores del reality acusaran a una editora de perjudicar abiertamente a Constanza Capelli en Twitter.

En reiteradas ocasiones se han visto las discusiones de la bailarina, y algunos usuarios expresaron que el objetivo era dejarla en mal pie frente a los televidentes.

Por esta razón, algunos de los fanáticos del programa dieron con la cuenta personal de una encargada del montaje de las imágenes del reality, y se encontraron con una impactante sorpresa.

Allí descubrieron que la joven, llamada Isabella, más de una vez escribió en contra de la jugadora e incluso le ponía me gusta a posts donde molestaban a Coni con su pasado con las drogas.

La decisión que tomó Gran Hermano

Nicolás Quesille, uno de los cuatro panelistas del programa de Chilevisión, puso fin a la polémica y explicó la situación actual de la editora. El periodista reveló a través de un live en Instagram, que varios televidentes denunciaron lo ocurrido y que los encargados de Gran Hermano tomaron la decisión de despedirla.

“En Argentina, que es donde se editan estos programas, yo no tengo claro si quería dejar mal a la Coni o no, pero hubo efectivamente una persona que posteó esto y esa persona ya no está trabajando en Gran Hermano, porque no se puede”, expresó en su cuenta de Instagram.

Aclaró que “además, si lo hizo o no, si quería dejar mal a la Coni, bueno, al final, como se sabe todo y ustedes ven en Pluto el contenido, es muy difícil dejar mal a la Coni. Cuando la Coni queda bien es porque ella queda bien, cuando la Coni queda mal, es porque ella queda mal, ella se las arregla solita”.

Comentarios de la editora en contra de Coni

En su Twitter, Isabella escribió cosas tratando a la participante de “inmadura” y “tóxica”. Además de ponerle me gusta a comentarios como “Coni, la droga te dejó agresiva”, provocando los reclamos de quienes se dieron cuenta.