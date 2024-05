VIDEO – Así será la intensa pelea entre Oriana y Faloon en ¿Ganar o Servir?

8 de Mayo de 2024

El enfrentamiento entre ambas terminó entre gritos e incluso con otra participante sumándose a la discusión.

El próximo capítulo de ¿Ganar o Servir? estará marcado por una intensa pelea que será protagonizada por Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel.

La situación la dio a conocer Canal 13 a través de un adelanto, que revela un fuerte encuentro entre ambas, luego que la ex Yingo eligiera a la participante española como sirvienta por una semana.

Esto, ya que en la competencia de equipos, la Resistencia se impuso ante el grupo de los Soberanos, ganándose el derecho de vivir en el lado con beneficios de la casa-hacienda.

Así será la intensa pelea entre Oriana y Faloon

En el avance se puede ver a Oriana en medio de una actividad dándole un baño a Faloon, pero esta situación estará lejos de terminar bien.

“No me sostengas”, dirá la ex Yingo, mientras su sirvienta intentaba lavarle los pies.

Tras escuchas sus palabras, Oriana se levantará y le manifestará apuntándola: “No me pegues, a mí patadas no me des. ¡No me vuelvas a tocar, ordinaria!”.

Momentos más tarde, Faloon se pondrá de pie y la tratará de “mentirosa”, mientras que también le hará un recordatorio: “Vas a a tener que hacer toda esta semana lo que yo te ordene”.

Tras ver esta situación, Fran Maira le manifestará a Faloon: “Ya pero tú igual la andai buscando”. Algo que la ex Yingo no aguantará y le gritará de vuelta: “Cállate tú”.

Lo anterior, provocará el enojo de la ex participante de Gran Hermano, quien no dejará que la pasen a llevar.

“¡No me hagas callar! ¡Qué te has imaginado! ¡Ubícate we…! ¿Qué te creí? ¿La reina? ¡Ridícula!”, le responderá.