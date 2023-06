Participante de Gran Hermano confiesa romance con ex futbolista

27 de Junio de 2023

La concursante reveló el estado civil de su ex pareja mientras mantuvo este vínculo con ella.

Durante la tarde del lunes se reveló en Gran Hermano Chile que una de las participantes habría tenido un vínculo amoroso con Jorge Valdivia. El secreto del posible romance se conoció mientras que un grupo de integrantes del reality conversaba en una de las piezas de la casa.

Fue Constanza Capelli quien confesó el hecho lo que provocó sorpresa y comentarios de sus compañeros sobre el ex seleccionado de la Roja.

Dentro de la conversación para adivinar de quién se trataba, Lucas dijo “es obvio que es él. Él nunca me ha fallado”, refiriéndose al Mago Valdivia. Fue en ese momento cuando Constanza se tapó la cara y se sonrojó tras ser descubierta.

¿Qué pasó entre Constanza de Gran Hermano y Jorge Valdivia?

Mientras que algunos hacían el baile característico del futbolista, se escucha que una de las jugadoras le dice “eres una crack”, luego que la bailarina asegurara que sí habría salido con él.

Jennifer Galvarini se acercó a Constanza unos momentos más tarde para preguntarle “¿Con quién has pololeado tú? Yo quería saber con cuál de esos espléndidos has estado. Igual yo no sé nada de fútbol. ¿Estaba casado?”, preguntó la Pincoya.

A lo que la bailarina de 27 años respondió: “Estaba separado, pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo. La gente tergiversa todo… pero quizás a nadie le importa”.