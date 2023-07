Gran Hermano confirma el ingreso de nuevos participantes

25 de Julio de 2023

Con esto, buscan replicar lo conseguido con la entrada de Sebastián Ramírez, quien tras llegar a Gran Hermano a protagonizados diversos momentos polémicos, además de iniciar una relación con Constanza Capelli.

Compartir

Gran Hermano ha visto un repunte en la sintonía en las últimas semanas, donde las jornadas de domingo y lunes – día de eliminación y visita de eliminado en el set– han promediado más de 10 puntos de rating.

Ante esto, desde Chilevisión quieren extender este buen momento con el ingreso de dos nuevos jugadores, un hombre y una mujer.

Con esto, buscan replicar lo conseguido con la entrada de Sebastián Ramírez, quien tras llegar a Gran Hermano a protagonizados diversos momentos polémicos, además de iniciar una relación con Constanza Capelli.

A pesar de que aún no se ratifican los nombres de los participantes que se sumarán a Gran Hermano, uno que se especula es Ignacia Michelson, ex chica reality y otrora pareja de Marcianeke.

La eventual entrada de Michelson, que anteriormente fue parte de Resistiré y Acapulco Shore, fue anunciada por su amiga Adriana Barrientos a través de redes sociales.

Por su parte, Angélica Sepúlveda también dio luces de poder sumarse a Gran Hermano, ya que señaló en sus redes sociales que “estuve más de un año rechazando todas las invitaciones a la TV, porque me daba lata viajar, sentarme en un set de grabación y que me preguntaran siempre de lo mismo, y para ser más sincera, porque estaban pagando muy poco”.

“Pero bueno, parece que los tiempos cambiaron y las lucas subieron así que, como aún me siguen invitando me dejaré querer. Otro día les cuento más, cariños a todos, que tengan un lindo fin de semana”, cerró la ex La Granja.