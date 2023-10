El mensaje de Seba a Lucas por su reingreso a Gran Hermano: “No tení ni un brillo”

10 de Octubre de 2023

El influencer en la segunda votación logró seis votos, por lo que volverá este martes al reality de Chilevisión.

Los participantes de Gran Hermano votaron para reingresar a un ex jugador a la casa-estudio y ocurrió un inesperado empate. Fue Raimundo Cerda y Lucas Crespo quienes obtuvieron nueve votos, lo que provocó que los concursantes tuvieran que decidir por uno de ellos.

Todo se complicó luego que Alessia Traverso dudara con su voto, ya que ella los eligió a ambos en una primera instancia. Esta situación disgustó a Sebastián Ramírez, quien comenzó a criticar a la ex participante de The Voice por no votar por Rai.

Momentos más tarde se conoció que Lucas reingresará este martes a la casa ubicada en Buenos Aires por decisión de sus compañeros.

Seba contra el reingreso de Lucas Crespo

Los animadores, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, dieron la noticia del reingreso en vivo y en directo con los participantes en el encierro.

“¿Alguien quiere enviarle un mensaje a Lucas?”, preguntó la conductora de Gran Hermano.

“Que no tiene ni un brillo, que se quede en la casa. ¡Lucas no tení ni un brillo! Que traiga un membrillo para que tenga brillo”, gritó Sebastián desde la cocina, interrumpiendo a Alessia.

Por su parte, Lucas Crespo, quien se encontraba en el panel, se rió del comentario que lanzó Sebastián en su contra.

Esta situación hizo que Diana le manifestara: “Si quieres decir algo, acércate, siéntate, como el resto de los jugadores y di las cosas calmadamente”.

“Me carga la gente inconsecuente”, volvió a decir, refiriéndose a Alessia.