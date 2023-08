“Hubo un contacto”: Berta Lasala reconoció conversaciones para sumarse a reality de Canal 13

2 de Agosto de 2023

Claudia Conserva le lanzó una advertencia, "si te llegan a contactar, tienes que contarnos la verdad”.

Canal 13 sigue adelante con su retorno a los realities, ya que luego de confirmar a Sergio Lagos como conductor oficial de su nuevo programa, está tanteando a los eventuales participantes que se podrían sumar a Tierra de Famosos, que se grabará en Perú.

Y según el periodista Luis Sandoval, entre los nombres que suenan estarían Mauricio Israel, Antonella Rïos y Berta Lasala, entre otros.

Esta última debió salir al paso de estos rumores en el programa Claudia Conversa, donde fue consultada por esta situación por Claudia Conserva.

Ante esto, Berta Lasala reconoció que “hubo un contacto”, pero aclaró que en ese contacto no se conversaron de montos o cuestiones similares para entrar al reality.

“No me ofrecieron nada”, indicó la actriz, quien dejó en claro que “yo no me voy a encerrar, me quiero quedar aquí”.

“Cada uno tiene que negociar sus platas, pero a mí no me han ofrecido nada. Por eso, tiene que haber mucha plata en la mesa. Además, yo puedo ser muy simpática un mes, después me pongo pesada”, puntualizó.

En esta línea, Berta Lasala sostuvo que “un mes puedo ser falsa, fingir, hacerme la amiga, pero ya el segundo, empezaría a ponerme mala”.

Tras esto, Claudia Conserva le lanzó una advertencia, “si te llegan a contactar, tienes que contarnos la verdad”.