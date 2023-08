Sigue la teleserie: la respuesta que Ignacio Gutiérrez le dedicó a Carolina de Moras

2 de Agosto de 2023

En el marco del lanzamiento de El Purgatorio, Ignacio Gutiérrez aprovechó de referirse a las recientes declaraciones de Carolina de Moras.

Compartir

Ignacio Gutiérrez nuevamente habló contra Carolina de Moras, luego que lo catalogara de estar obsesionado con responsabilizarla de su salida de Chilevisión hace seis años.

El pasado viernes, el animador explicó que no pudo perdonar a quien fuera su dupla televisiva, ya que no se pronunció ni le dio apoyo en ningún momento, según comentó en el matinal Tu Día el pasado viernes.

A raíz de esas declaraciones, la ex animadora del Festival de Viña se defendió y aseguró que “está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”.

“Una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, reveló sus dichos Cecilia Gutiérrez en Zona de Estrellas.

La respuesta de Ignacio Gutiérrez

En el marco del lanzamiento de El Purgatorio, el nuevo programa de Canal 13, Ignacio Gutiérrez se refirió a las recientes declaraciones de Carolina de Moras: “Creo que el silencio, en minutos súper complicados, daña mucho“, dijo a Página 7.

“Su silencio me dañó. Que hable hoy, después de 6 años, no me sirve. A lo mejor hoy puede decir lo que quiera, pero su silencio me hizo mucho daño”, reiteró Gutiérrez.

También señaló que”“a mí me hubiese encantado que respondiera cuando necesitamos que respondiera, como lo hicieron grandes mujeres de Chilevisión al defender lo íntegro. Me parece que está a destiempo, necesitamos que respondiera hace seis años, no ahora”.

En ese sentido, agradeció a Pamela Díaz y Fran García-Huidobro, quienes lo apoyaron en el difícil momento que vivió en ese entonces. “Tuvieron la valentía, teniendo contrato vigente, de ir a tribunales a decir la verdad“, afirmó.

Para cerrar, Ignacio Gutiérrez aseguró que “con lo poco” que conoce a Carolina de Moras cree que “jamás va a pedir disculpas“.