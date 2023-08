“Está obsesionado…”: así respondió Carolina de Moras a los dichos de Ignacio Gutiérrez

1 de Agosto de 2023

La animadora envió una declaración a Cecilia Gutiérrez, quien le consultó sobre lo ocurrido con su ex dupla televisiva.

Compartir

Después de varios días, Carolina de Moras decidió no quedarse callada y respondió a las recientes declaraciones que le dedicó el periodista Ignacio Gutiérrez el pasado viernes en el matinal Tu Día de Canal 13.

En ese entonces, llegó al programa para hablar sobre su estelar El Purgatorio, donde se sometió a una de las secciones y sacó a la luz la dura opinión que tiene de quien fuera su dupla televisiva en Chilevisión.

“Yo creo que a ella nunca le interesó hacer dupla con nadie”, sostuvo en la oportunidad y aseguró que “ella trabaja para ella”.

Qué dijo Carolina de Moras por dichos de Ignacio Gutiérrez

Carolina de Moras decidió referirse y desmentir el tema a través de la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas. Allí, a través de un escrito, aclaró su situación con el periodista, asegurando que en esta oportunidad “decidió defenderse”.

Carolina de Moras comenzó explicando que “ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”.

“Yo no lo eché del canal, ni tuve nada que ver con todo su problema. Que le reclame a quien él demandó, no a mí. Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, afirmó la ex animadora del Festival de Viña.

Una nueva versión de los hechos

Cecilia Gutiérrez reveló que en su conversación con Carolina de Moras, la conductora le confesó que ella jamás fue citada a declarar al juicio de Ignacio Gutiérrez tras su salida de Chilevisión.

Por su parte, la panelista de Zona de Estrellas incluso explicó que “ella me mostró las conversaciones privadas, donde le dice: Tomémonos un café, quiero trabajar contigo, y tengo una pena gigante, pero él nunca le respondió”, confirmó la periodista.