La parada de carros de Pamela Díaz a Ignacio Gutiérrez en El Purgatorio

18 de Agosto de 2023

Una pregunta sobre Jean Philippe Cretton desató la molestia de "La Fiera" en el estelar de Canal 13.

Pamela Díaz fue una de las invitadas este jueves al estelar El Purgatorio, donde tuvo que “pararle los carros” a Ignacio Gutiérrez, lueog de que le consultara sobre lo ocurrido con su relación con Jean Philippe.

En la sección “El Muro de los Lamentos”, se le consultó a la comunicadora respecto del video que se viralizó a fines de junio, donde el animador de Chilevisión aparecía besando a una mujer. “¿Te fue infiel?“, fue la pregunta que el conductor del programa de Canal 13 le hizo a la invitada, desatando su molestia.

“Primero, encuentro muy feo tu comentario. Nunca me fue infiel Jean Philippe. Terminé mi relación yo, cuatro días antes de que apareciera este video. Me parece súper feo que tú, que eres mi amigo, digas eso“, emplazó Díaz a Gutiérrez.

Seguido a eso, Pamela Díaz aclaró en El Purgatorio que “mi relación con Jean fue una de las más importante. De hecho, para estar (…) Tuve un gallo bacán a mi lado que aprendí cosas que nadie se atreve a decir. Es un gallo que me ha hecho aprender muchas cosas“.

El motivo del quiebre

Sobre los motivos del quiebre, explicó que “mi relación terminó por un tema personal, por formas de pensar muy distintas a veces, soy mucho más madura, he tenido muchas más relaciones que Jean Phi. (…) Pero sí me siento que estoy soltera hace un mes y tanto, no te voy a decir que no me molestó esa portada, porque no lo puedo entender porque él no es así”.

“Lo hablamos con Jean Phi y eso es un tema muy personal, yo no tengo por qué juzgar a Jean Phi. Yo hago público lo que yo quiero, la people es incondicional conmigo porque saben que soy verdadera (…) En mi vida soy súper verdadera”, agregó.