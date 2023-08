La confesión de Pampita sobre la relación con sus ex parejas: “Revisé muchos…”

5 de Agosto de 2023

"Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, reconoció.

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos. Esto, tras reconocer públicamente, lo bien que se lleva con su ex pareja, Benjamín Vicuña y la inmejorable relación que mantiene con el diputado trasandino, Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija menor, Ana.

Sin embargo, en el pasado, sus relaciones amorosas no fueron siempre color de rosa. Recordado fue el mediático término que tuvo Pampita con el actor chileno y padre de sus cuatro hijos, Benjamín Vicuña en diciembre de 2015, cuando estalló el escándalo del motorhome donde la modelo dijo que lo encontró infraganti con la China Suárez.

En ese contexto y en conversación con el programa argentino Poco Correctos, Pampita se sometió a un singular cuestionario de los conductores.

En esa línea, la panelista Estefi Berardi le consultó a Pampita: “¿Alguna vez revisaste un celular?”, refiriéndose a las actitudes con sus ex parejas.

“Muchos celulares los revisé”, sostuvo sin dudar la modelo trasandina, para luego justificar su actitud. “Si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, dijo.

Tras ello, Berardi le preguntó a Pampita:“¿Te pasó que alguien te pidiera una foto medio subida de tono?”, a lo que la ex pareja del Benja Vicuña respondió: “No, pero sí me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram, gente a la que no conozco”.

“Parece que se usa mandarlas como carta de presentación. Hoy, es otra la libertad y está todo el mundo más expresivo”, agregó.

En cuanto a su relación actual con Roberto García Moritán, Pampita reconoció: “Ay, lo amo con locura. Fue una alegría en mi vida conocerlo. Lo esperé, lo busqué, lo desee, se lo pedí a Dios, a mi hija que está en el cielo, a todos. Quería este amor, quería esta calidad de amor”, confesó visiblemente emocionada.