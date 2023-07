Esposo de Pampita reaccionó a discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: “Fue incómodo”

13 de Julio de 2023

El empresario confesó que el actor chileno lo llamó después del discurso.

Continúa la polémica tras el discurso de Benjamín Vicuña en los premios Martín Fierro, y esta vez fue el actual esposo de Carolina Pampita Ardohain, Roberto García Moritán, quien rompió el silencio.

El actor chileno, luego de recibir su premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción, agradeció a Argentina, asegurando que “me dio un amor… Me dio tantas cosas hermosas”.

Esto desató una ola de rumores y comentarios en las redes, donde se interpretó como un mensaje directo para la ex modelo y conductora trasandina, sobre todo luego de que las cámaras la enfocaran.

La respuesta del esposo de Pampita

Tras las reacciones, Roberto García Moritán dio una entrevista al programa LAM donde confesó: “Fue incómodo, yo hubiera elegido que no pasara”.

El economista y político partió asegurando que “la situación me tomó un poco de sorpresa. Pero yo lo conozco mucho a Benjamín: soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”.

Además, Roberto García se refirió al momento en que enfocaron a Pampita, quien estaba con una innegable sonrisa en el rostro, lo que inició rumores sobre su actual relación.

“Yo, sinceramente, creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y al no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse en poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados, generaron un montón de confusión”, respondió el empresario.

La llamada de Benjamín Vicuña

El actual esposo de Pampita contó que Benjamin Vicuña se comunicó con él luego de que se generara toda esta especulación.

“Me mandó un mensaje y cuando empezó a hablarme del tema, le dije: ‘Ya sé, no pasa nada’. Por supuesto que hubiera preferido que no pase. Es verdad, en ese momento la sensación fue rara”, afirmó García Moritán.

A pesar de la incómoda situación, el esposo de Pampita confirmó que no tiene mala relación con el actor chileno, incluso aseguró que “somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, que nos apoyamos. A mí me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado (el Martín Fierro)”.