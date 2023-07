“Andá a discutir con tu mujer”: la discusión que protagonizó Roberto García Moritán y que salpicó a Pampita

29 de Julio de 2023

La discusión se generó en un programa de televisión y continuó en los pasillos del canal.

Roberto García Moritán, esposo de Carolina Pampita Ardohaín y precandidato a jefe de gobierno porteño, protagonizó un duro cruce con el precandidato a gobernador de Buenos Aires, Alejandro Bodart.

La discusión entre ambos se inició en el programa A Dos Veces del canal TN, donde Bodart le señaló al empresario que “vos sos un chupasangre de trabajadores, que te hiciste famoso por tu mujer y ahora querés hacer propuestas ridículas”.

Pero el conflicto continuó detrás de cámaras, cuando ambos se encontraron en los pasillos de la estación. “¿Qué problema tenés? ¿Qué problema tenés? Yo no vivo de la política como vos“, le dijo García Moritán al precandidato a gobernador de Buenos Aires.

“Andá, andá a discutir con tu mujer, boludo. Andá, andá a discutir con tu mujer, boludito. Provocador de mierda. Así tratás a tus empleados. ¿Qué te creés, boludo? Así tratás a tus empleados. ¿Qué te creés? ¿Un patrón de estancia? Porque tenés guita, pelotudo”, le decía Bodart.

¿Qué dijo Pampita sobre la discusión de su esposo?

El programa LAM ubicó a Pampita para consultarle su impresión de la discusión que protagonizó su esposo, sobre todo tras la frase “andá a discutir con tu mujer” que le dijeron.

“¿Te preocupó cuando lo viste en ese cara a cara con ese político?“, le consultó el periodista a lo que la animadora reconoció que no vio el programa en cuestión.

En ese sentido, señaló que “yo no me meto en nada de esas cosas. Prefiero acompañar desde casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho, cada uno en los suyo” y que “nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en temas de los otros”.

Cuando a la polémica frase que le lanzaron a su esposo, Pampita afirmó que “nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo, si lo quieren ofender con eso… La verdad es que para él es un orgullo, estamos re enamorados”.

“Es un caballero, siempre con la palabra. Lo que tenga que decir, lo va a decir y de buena manera”, cerró.