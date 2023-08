“Tu partida es un dolor insoportable”: DimeNacho despidió a Maru Rockets en un emotivo funeral

6 de Agosto de 2023

Durante la jornada de ayer se realizó el funeral de la influencer y youtuber, María Ignacia Celedón, más conocida como Maru Rockets, quien falleció en un accidente automovilístico en Punta Arenas.

A su despedida asistieron sus amigos quienes llevaron globos rosados y morados, además de su familia y su pareja, el también influencer Ignacio Carrasco, más conocido como DimeNacho.

En el funeral, el pololo de Maru Rockets, le dedicó unas sentidas palabras y recordó la serie que ambos estaban viendo llamada “Grey’s Anatomy”.

“Sin querer terminamos viviendo un capítulo de Grey’s Anatomy en la vida real“, dijo frente a la familia y amigos de la joven, aludiendo a la muerte de uno de sus protagonistas.

Junto a ello, el influencer escribió un sensible mensaje en sus redes sociales. “Te amo tanto mi Marulita Preciosa… tanto, tanto, tanto, tanto! Tú partida es un dolor insoportable, imposible de imaginar hasta en mi peores pesadillas o pensamientos intrusivos, pero gracias a ese amor sin límites que terminó derritiendo cada pedacito de mi corazón, ayer fui capaz de aceptar con un profundo agradecimiento las inagotables muestras sinceras de cariño y apoyo que recibí de todos quienes te aman y hoy también te lloran con profunda amargura”.

“Partiste muy temprano de este mundo y así ocurre a veces con las mejores cosas de la vida… de lo bueno poco, dicen, pero tú no fuiste poco, nos dejaste y seguirás dejando mucho, muchísimo más incluso de lo que fuiste capaz de imaginar”, agregó DimeNacho.

La streamer Maru Rockets murió a los 29 años, tras verse involucrada en un accidente de tránsito que se produjo en la Ruta 9 Norte en Punta Arenas, donde también fallecieron otras dos personas el 31 de julio pasado.