DimeNacho reaparece en redes con emotivo mensaje a Maru Rockets: “Me sanaste el corazón”

5 de Agosto de 2023

La streamer Maru Rockets murió a los 29 años, tras verse involucrada en un accidente de tránsito en Punta Arenas, donde también fallecieron otras dos personas.

A una semana del fatal accidente automovilístico, que terminó con la vida de la influencer y youtuber, María Ignacia Celedón, también conocida como Maru Rockets, su pareja Ignacio Carrasco publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Threads, el joven conocido como Dime Nacho, difundió una foto de la fallecida y le escribió: “Me sanaste el corazón y el alma. Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer formar una familia, hijos y saber que valgo lo suficiente como para merecer todo eso”.

“Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón”, cerró.

En tanto, la madre de Maru Rockets, Carmen Luz Pinto, se refirió a la última vez que tuvo contacto con su hija.

“La recuerdo amorosa, muy alegre y siempre con ganas de ayudar a la gente. Tenía un gran corazón (…) En pandemia empezó con esto de las redes sociales. El miércoles (26 de julio) en la noche nos despedimos, porque de madrugada tomaban el vuelo a Punta Arenas”, señaló al medio La Prensa Austral.

“Me resulta imposible poder contestarlos todos (los mensajes que le han llegado por WhatsApp). Los agradezco muchísimo, al igual que las llamadas de teléfonos. Ella tenía muchos amigos y era muy querida”, expresó.

