“Las malas lenguas comentan…”: Anita Alvarado arremete nuevamente contra Cathy Barriga

8 de Agosto de 2023

La "geisha chilena" volvió a hablar sobre la ex alcaldesa y esta vez apuntó directamente a su matrimonio.

La semana pasada, Anita Alvarado y Cathy Barriga, tuvieron un intenso encuentro en el primer capítulo del nuevo programa de Canal 13, El Purgatorio. Sin embargo, los últimos días los rostros de televisión continuaron con el intercambio de duros comentarios entre ellas.

Hay que recordar que la panelista de Me Late aseguró que antes de comenzar el nuevo estelar de Canal 13, saludó cordial a Anita Alvarado, mientras que ella le respondió fríamente.

“Fue como dramático. Porque yo dije: ¿Qué pasa? Todavía no ha empezado esta cuestión. Me descontextualizó. Y me dijo: Hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar, y no lloré”, dijo la ex alcaldesa de Maipú.

Fue el domingo que la “geisha chilena” le respondió, pero al parecer esto no fue suficiente ya que este lunes aprovechó de desahogarse nuevamente en sus redes sociales.

Anita Alvarado con todo contra Cathy Barriga

Durante la noche del lunes en un nuevo live, la ganadora del primer episodio de El Purgatorio, volvió a referirse a Cathy Barriga. Sin embargo, esta vez lanzó una inesperada información vinculada a su relación con el diputado Joaquín Lavín Jr.

”Las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido”, reveló la emprendedora, sin pelos en la lengua.

A lo que agregó: “Y si es así, qué triste. Espero que no porque él te ayudó y tú a él. Hicieron una buena dupla… Son de la misma calaña”, según explica Publimetro.

“Ahora sí le creo a la gente cuando dicen que eres una hipócrita porque eres un lobito encerrado en lanita. Y eso sí que es triste (…) Me da rabia las mentiras, así que Cathy a recuperar a su marido y si anda con otras minas, ojalá que no, que se recupere ese matrimonio”, cerró Alvarado a través de Instagram.