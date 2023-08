VIDEO – “Ahora te voy a hacer llorar”: Anita Alvarado responde a las acusaciones de Cathy Barriga

7 de Agosto de 2023

La ex alcaldesa de Maipú acusó a la "geisha chilena" de amenazarla previo a iniciar El Purgatorio la noche del jueves.

La semana pasada, Anita Alvarado y Cathy Barriga, tuvieron un intenso encuentro en el primer capítulo del nuevo programa de Canal 13, El Purgatorio.

Pero al parecer quedaron cosas por decir, ya que la ex alcaldesa de Maipú, días después, hizo su descargo en televisión y este domingo la denominada “geisha chilena”, le respondió por redes sociales.

La discusión se retomó en Me Late luego que Cathy Barriga insinuara que Anita Alvarado la había amenazado previo al programa.

“Fue como dramático. Porque yo dije: ¿Qué pasa? Todavía no ha empezado esta cuestión. Me descontextualizó. Y me dijo: Hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar, y no lloré”, aseguró la ex alcaldesa de Maipú.

La furiosa respuesta de Anita Alvarado

Los dichos de Cathy Barriga no solo fueron desmentidos por Anita Alvarado, sino que también provocaron su molestia.

“¿Por qué mier… mienten? ¿Por qué mier… les gusta meterse en problemas conmigo? Si hay una hue.. .que me emputece es la mentira. Pero es fácil también meterse conmigo. Cathy no voy a tener misericordia contigo. Te vas a la re chu… de verdad que sí“, dijo en un live de Instagram durante este domingo.

La “geisha chilena” explicó que supo de las declaraciones de la ex alcaldesa cuando se encontraba camino a un trabajo. “Yo trabajo, porque me encanta. Porque no tengo un marido flojo de mierda que se está aprovechando de toda la gente chilena, haciendo nada, ni una mierda“, declaró mientras iba en un auto, en alusión al diputado Joaquín Lavín Jr.

“Mira Cathy de la pu.. mierda. ¡Deja! ¡Deja de mentir! ¿Ahora vas a ser la segunda Aránguiz? (…) ¿Cuándo yo te dije que te iba a hacer llorar? Yo te voy a decir exactamente lo que dije, y testigos hay. Cathy de mier.., ¿te pusiste como el Sergio Rojas?“, agregó acusando de mentirosa a la panelista de Me Late.

“Ahora te voy a hacer llorar”

Anita Alvarado no se quedó ahí y siguió con sus descargos cada vez más personales a través de Instagram en contra de Cathy Barriga.

“Eres tan vaga, eres tan ladrona, tan floja como tu marido. Me ardiste la mier… ahora te voy a responder, como corresponde, porque me ardiste. No me gusta que mientan. ¿Para qué mienten a propósito?”, encaró Alvarado.

“Te dije: Mira Cathy, tienes 50 años, yo también tengo 50 años, no te vas a poner a llorar ni a hacerte la víctima como lo has hecho en otros programas, porque siempre lo haces (…) Lloras porque te quieres hacer la princesita, la linda. Te dije que es sin llorar, que era un programa que lo tomaras así”, explicó.

Para cerrar, la ganadora del primer episodio de El Purgatorio afirmó: “¿Dijiste que te iba a hacer llorar? Ahora te voy a hacer llorar por mentirosa. No me gusta que me calumnien”.