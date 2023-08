“Es un producto tóxico”: las frases que le dedicó Cathy Barriga a Paty Maldonado

4 de Agosto de 2023

La ex alcaldesa de Maipú hizo una curiosa analogía para defenderse de su reciente polémica con la opinóloga.

Cathy Barriga dedicó duros comentarios a Patricia Maldonado, quien hace unos días la críticó por su vestimenta durante el avant premiere de la película Barbie, donde asistió vestida completamente de rosado.

Las declaraciones de la ex alcaldesa de Maipú ocurrieron en el debut del nuevo estelar El Purgatorio de Canal 13, donde también estuvo presente Anita Alvarado.

Durante una emisión de Las Indomables, la conductora aseguró, entre risas, que “no puedo creer esta hue (…) Imagínate, alcaldesa de Maipú y ahora va de notera. O sea, ¿qué le pasó a esta señora por la cabeza? Y va vestida de Barbie, con la varita, patines”.

Tras mencionarle el conflicto con Patricia Maldonado, Cathy Barriga disparó en su contra utilizando una analogía y la catalogó como un “producto tóxico“.

“Quiero hacer una analogía que tiene que ver con la nutrición y la salud mental, yo veo en esa portada un producto en el mercado que lleva años y años, ese producto es un poco tóxico, pero lo venden, está en el mercado”, comenzó explicando Cathy Barriga.

Cathy Barriga contra Paty Maldonado

En esta misma línea, la ex alcaldesa agregó que “la persona que está ahí (Patricia Maldonado) es un producto que está en el mercado. La señora Maldonado es un producto y quiero entregar un mensaje a través de esta analogía”.

“Este producto yo alguna vez lo consumí, me hizo mal, me hizo llorar, me dolió el estómago, pero ya no lo consumo hoy“, reocnoció.

Asimismo, la actual panelista de Me Late aseguró que “este tipo de personas tienen promotores, que son todos quienes lo comparten, los que se ríen“.

“Esa persona ha estado una vida entera haciendo lo mismo, porque no sabe hacer otra cosa”, cerró Cathy Barriga su intervención.