VIDEO – “Bien muerto está”: la sincera declaración de Anita Alvarado sobre su hermano fallecido

4 de Agosto de 2023

Anita Alvarado entró en detalle respecto del sufrimiento que vivió junto a su familia por la drogadicción de su hermano.

Anita Alvarado, junto con Cathy Barriga, fue una de las primeras invitadas al estelar El Purgatorio, el que debutó este jueves, con la conducción de Ignacio Gutiérrez, donde abordó diversos temas polémicos, pero también íntimos, como su hermano.

En la oportunidad, la popularmente conocida como “Geisha chilena” se sometió a las diversas secciones, incluyendo aquellas que protagonizaban las médium Vanessa Daroch y Marjoire Ulloa, quienes tienen la misión de contactarse con familiares fallecidos.

Marjorie Ulloa, que tiene 20 años de trayectoria en el mundo del espiritismo, se contactó con el hermano de Anita Alvarado, quien murió a los 25 años.

Sin embargo, la actividad con la canalizadora no le cayó del todo bien a la invitada al estelar de Canal 13, ya que más tarde relató los dolorosos momentos que vivió junto a él.

En una conversación muy íntima, el conocido rostro de televisión, reveló el sufrimiento tanto de ella como de toda su familia por la drogadicción de su hermano.

“Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él, fue un niño muy malagradecido. Nos robó todo”, aseguró Anita Alvarado, quien se quebró relatando los intentos que tuvo para salvarlo enviándolo a rehabilitación.

“Mi hermano me llevó a la humillación más grande que alguien te puede haber llevado. Humillarse no es ser prostituta, me llevó a la humillación más grande, por eso digo que está bien muerto, pero está bien“, explicó.

“Me dijo que tenía que acompañarlo a comprar drogas, y me sentí una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere que el otro también se consuma”, cerró llorando Anita Alvarado.