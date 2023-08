“¿Por qué no diste un kilo de pan?”: el cara a cara de Anita Alvarado y Cathy Barriga

4 de Agosto de 2023

Anita Alvarado y Cathy Barriga fueron las invitadas del nuevo estelar de Canal 13 en su debut.

Cathy Barriga y Anita Alvarado fueron las dos primeras invitadas de El Purgatorio, el nuevo estelar de Canal 13 que debutó la noche de este jueves.

En medio de las distintas secciones que tiene el espacio conducido por Ignacio Gutiérrez, hubo un momento en que quien fuera recordada como la “Geisha chilena” encaró a la ex alcaldesa de Maipú por las múltiples polémicas que giran entorno a su gestión.

En primera instancia le consultó por las acusaciones de malversación de fondos en el municipio tras su administración, lo que llevó a que la actual panelista de Me Late leyera un informe de Contraloría.

Pero Anita Alvarado reconoció no saber de política, por lo que quiso seguir con sus cuestionamientos a Cathy Barriga. “¿En vez de comprarme un peluche, por qué no me diste un kilo de pan?… ¿Cuánta plata te gastaste en monos?“, fue la directa pregunta que hizo.

“3 mil pesos”

Aunque la ex jefa comunal se desvió del tema, aseguró que a los vecinos de Maipú “nunca les faltó nada”, pero la mujer insistió en su punto: “¡Cathy! ¡No te pregunté por los plásticos, te pregunté por esos monos!“.

“Anita, cada uno costó 3 mil pesos“, respondió la ex alcaldesa, sorprendiendo a Alvarado, quien le dijo: “¿Tú sabes que si los compras en Meiggs te salen a 700 pesos?“, pero Barriga le explicó que “los municipios, lamentablemente, tienen que pasar por licitaciones, no es así no más…”.