El delicado estado de salud de Luis Miguel durante su visita a Chile

Cómo fans de Luis Miguel estaba esperando el concierto para escuchar en vivo toda su calidad vocal. Si estaba enfermo y no podía cantar bien los de @ProductoraFenix debieron reagendar.

Me siento frustrado por no disfrutar el show de calidad que uno esperaba.#LuisMiguel pic.twitter.com/jVpwljM5gw