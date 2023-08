Priscilla Vargas y José Luis Repenning se defienden con todo tras críticas de Alejandra Valle: “No tiene idea de reportear”

25 de Agosto de 2023

Los animadores arremetieron contra la periodista luego que catalogara de morbosa la cobertura del matinal de Canal 13.

Durante esta semana, un tema obligado en los matinales fue la catástrofe por el sistema frontal, que afectó la zona centro sur del país. Por esta razón, el periodista de Canal 13, José Luis Repenning, llegó hasta uno de los lugares afectados por las inundaciones.

En uno de sus despachos se mostró al animador del matinal con el agua cubriendo la mitad de su cuerpo, algo que no le habría gustado a Alejandra Valle, quien criticó la cobertura.

“Lo que vemos es un show morboso (…) ¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no”, dijo la periodista en el programa La Voz de los Que Sobran.

Valle, tras ver las imágenes, ahondó aún más sus críticas a la cobertura: “Eso es morbo, eso se llama show, no sirve de nada y no ayuda en nada. (…) No nos detengamos a hacer un show de las desgracias de las personas”.

La defensa de José Luis Repenning y Priscilla Vargas

Tras estas acusaciones, José Luis Repenning fue contactado por el programa Zona de Estrellas y le respondió a la periodista. “Me parece un comentario desafortunado y desinformado”, afirmó el rostro de Canal 13.

“Lo que le recomiendo es que vaya a Licantén, y le pregunte a la gente sobre qué le pareció la cobertura, y cómo mostramos para dimensionar el desastre”, se defendió.

“Eso es periodismo real, no periodismo de escritorio”, aseguró Repenning.

Quien también alzó la voz fue Priscilla Vargas, amiga y dupla del animador en el matinal Tu Día de Canal 13.

“Solo puedo decir que quien critica nunca se ha ensuciado los zapatos y no tiene idea de reportear”, lanzó Vargas sin filtro luego de ser consultada por el mismo programa.