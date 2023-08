Karla Constant reveló al primer participante confirmado de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13

28 de Agosto de 2023

En su primer día de regreso a Canal 13, Karla Constant llegó con varias novedades entorno al reality show.

Karla Constant regresó a las pantallas de Canal 13 e hizo su primera aparición en el matinal Tu Día junto a Priscila Vargas y José Luis Repenning, donde entregó novedades sobre Tierra Brava, el nuevo rality show donde compartirá en la conducción junto a Sergio Lagos, y que tiene relación al primer confirmado.

“Siempre pensé que iba a volver a Canal 13, eso no significa que no me gustara el lugar donde yo estaba, pero el día que me fui de acá, dije: Algún día voy a volver, porque todavía me quedan cosas por hacer“, aseguró la presentadora.

Karla Constant anunció, además, que asumirá la animación de la nueva temporada del programa Hola y Adiós, lo que se suma al reality show.

Durante su paso por el matinal, la animadora aprovechó de revelar el nombre del primer participante confirmado , aprovechó de entregar información inédita sobre quién es el primer participante confirmado de Tierra Brava.

¿Quién es el primer confirmado o confirmada del reality?

“Es irreverente, rebelde y con mucha chispeza” aseguró Karla Constant antes de revelar el nombre.

A esto agregó que “no es un debut, es un regreso”.

Allí comenzaron a surgir varios nombres en redes sociales como Edmundo Varas, Arturo Longton, Angélica Sepúlveda y Juan Lacassie más conocido como “Chispa”.

Pese a todos estos nombres, Karla Constant reveló que el primer participante confirmado de Tierra Brava se trata de Junior Playboy.

“Tierra Brava ya tiene a su participante número 1. Junior Playboy, el Thor chileno”, aseguró el influencer en un video publicado en las redes de Canal 13.