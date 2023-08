Los famosos que han deslizado la posibilidad de ingresar a Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13

22 de Agosto de 2023

Hasta el momento, Canal 13 aún no confirma los nombres de los 16 participantes que serán parte de esta competencia.

Compartir

Hace ya algunas semansa que Canal 13 comenzó la promoción de Tierra Brava, su nuevo reality show, el que contará con 16 participantes famosos que se someterán a una convivencia extrema.

Hasta el momento, el canal privado aún no ha confirmado los nombres de quiénes se encerrarán en esta granja ubicada en las afueras de Lima, Perú, pero ya son varios los que han deslizado que están listos para ingresar a esta apuesta que será la principal competencia de Gran Hermano.

Botota Fox

Durante el fin de semana, Botota Fox aseguró durante un espectáculo que ya había firmado el contrato con Canal 13 para ser parte de Tierra Brava.

“Oye ya está firmado el contrato“, dijo en el show, y agregó que “ahora me estoy enterando de cómo es el reality. Voy a tener que chup… a un perro o a un chancho”.

Incluso, la comediante aseguró que se convertiría en una nueva versión de Pincoya, de Gran Hermano. “Me van a ver con barba. Yo me voy a desnudar como la Pincoya. Voy a ser el picoroco“, afirmó.

“Me voy a embarrar entera y voy con el Junior Playboy“, cerró, dando a conocer otro nombre de los famosos que se sumarían a Tierra Brava.

Junior Playboy

La declaración de Botota Fox respecto a que ingresará a Tierra Brava junto a Junior Playboy, llega luego de que hace unos días se revelara el millonario contrato que habría firmado.

Fue el periodista Luis Sandoval, en Que Te Lo Digo, quien detalló que “habría puesto una cláusula de no estar menos de tres meses. Pidió cinco millones de pesos semanales y en tres meses son 60 millones de pesos. Me dicen que hay mucho presupuesto. Hay lucas en Canal 13″.

A pesar de esto, Junior Playboy no se ha referido a esta posibilidad.

Eva Gómez

Completamente alejada de la televisión se encuentra Eva Gómez, pero eso podría cambiar dentro de las próximas semanas.

Esto porque es uno de los nombres que ya estaría listo para sumarse al nuevo reality show de Canal 13.

Durante una entrevista con Pamela Díaz en YouTube, esta última habría revelado el dato cuando le entregaron una bolsa con regalos. Entre ellos, venía una bufanda, por lo que “La Fiera” le recomendó que se la llevara “para tu reality“.

“¿Qué reality?”, murmuró Eva Gómez, para luego decir que “no podí decir eso po’, no podí decir esa hueá (sic)”, pero a Pamela Díaz pareció no importarle. “¿Por que no? Si la gente no sabe“, cerró.

Pamela Díaz

Aunque molestó a Eva Gómez con su posible ingreso al reality de Canal 13, lo cierto es que Pamela Díaz sería otro de los nombres famosos podría ser parte de Tierra Brava.

El pasado jueves en El Purgatorio, “La Fiera” aseguró que “tengo que tomar una decisión de aquí a una semana a qué reality entro: a Gran Hermano o al de Canal 13” y recalcó que “tengo una semana o cinco días para tomar la decisión”.

Incluso, rumores apuntan a que habría pedido la no despreciable suma de 20 millones de pesos semanales.

Cathy Barriga

El pasado fin de semana, Cathy Barriga reveló que está conversaciones con Canal 13 para sumarse a Tierra Brava.

En Me Late, aseguró que “la verdad es que me han contactado, pero no me han convencido“, y precisó que “son muchos factores, no es solamente el tema económico“.