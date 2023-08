“Cero celos”: las declaraciones de Vivi por el beso de Fran y Coni en Gran Hermano

29 de Agosto de 2023

La ex participante se refirió públicamente a la sorpresiva escena, luego de que se viralizara su reacción la noche del domingo.

Durante la emisión de Gran Hermano de este lunes, Vivi entregó sus primeras declaraciones luego del beso entre Coni y Fran al interior de la casa estudio.

Sus palabras ocurrieron luego de que horas antes se viralizara en redes sociales lo que fue su reacción al ver la escena, mientras se encontraba en el estudio del programa.

hermanos estoy tentadisima MFNSK necesito la reacción completa 😭 #TheLulosShow pic.twitter.com/JZ6USDb5w5 — Ailine (@imNotAiline) August 28, 2023

“No entiendo nada“, dijo entre risas la ex participante. “Que se coman, que no se coman, que se coman de cuatro, de a seis… Me da lo mismo“, agregó.

De igual manera, Vivi reconoció que “obvio” que se sorprendió por el beso de Coni y Fran en Gran Hermano, pero aclaró que le dio “cero celos“, sino que “me impactó por muchas cosas“.

“Cero celos, si ella se quiere comer a la Coni, está bien. Cómo corrió, demostró bastante… Corrió como…”, agregó, y explicó que le sorprendió la escena por las peleas que ambas participantes habían tenido con anterioridad.

Consultada ante la posibilidad de que este hecho con Coni sea una estretegia de Fran, Vivi no lo descartó. “Puede ser”, aseguró. Aún así, destacó que “es muy raro el antes y después, del amor al odio. Yo creo que igual influye que ocurriera después de la fiesta“.

“Yo ya estoy afuera, yo ya no sé nada de lo que pasa adentro. No sé más que la piscina y el ojo”, se desmarcó la joven que fue eliminada hace un par de semanas del reality show.

Aún así, aseveró que “es que al principio eran cero cercanas, pero ahora por lo que veo, ahora se llevan re bien. Bien por ellas. Lo están pasando bien las chiquillas, que se sigan agarrando. Me da lo mismo”, finalizó.