“Es una miegda”: Yann Yvin y otros ex MasterChef disparan contra cocina de Rubén en Gran Hermano

Para nadie es un misterio los cuestionados métodos de Rubén Gutiérrez a la hora de cocinar en Gran Hermano, lo que hizo que varios participantes pidieran el fin de su “dictadura” a la hora de realizar las comidas.

Este tema volvió a reflotar, luego que se viera a Rubén echar a cocer papas para hacer puré con agua y 3/4 de una botella de aceite, lo que generó inmediatas reacciones e hizo recordar otros episodios como cocinar hamburguesas en abundante agua y aceite, además de agregarle sal a cucharadas.

Ante esto, Yann Yvin, el conocido chef francés que fue jurado de varios programas de cocina, fue lapidario con las técnicas culinarias de Rubén.

“Es una incoherencia poner aceite en el agua cuando vas a cocinar una papa. No, es realmente una tontería, de verdad. No sabe absolutamente nada. No se pone aceite en el agua para cocinar papas, porque tiene mucho almidón y la idea es justamente que el almidón se ‘limpie’ con el agua. Entonces, si le pones aceite, no puede hacer su ciclo normal“, disparó.

En entrevista con Página 7, Yvin recalcó que “por eso las cosas se hacen de una manera y no de otra. Todo mal con este falso cocinero. Es una técnica de miegda (sic)”.

Sus palabras fueron compartidas por la ganadora de MasterChef, Daniela Castro, quien reiteró que las papas para puré “no se cocinan en aceite, no es necesario, porque las papas se echan a hervir, no más. Yo creo que lo hizo pensando en cómo las personas cocinan los tallarines“.

En tanto, Andrés Bravo puso énfasis en otro punto importante: “Más allá sus técnicas extrañas, lo más llamativo son sus menús poco variados y para nada sanos. Una dieta no equilibrada y llena de carbohidratos como los fideos, papas, arroz, entre otros productos (…) Ese es para mí su principal error en esa cocina, no escuchar. Y no pensar que hay más personas que sí podrían aportar“.