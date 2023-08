Mónica desatada en Gran Hermano: encara a Rubén por despertarla y se une a Hans para esconder comida

30 de Agosto de 2023

Además, Mónica volvió a despreciar el almuerzo que no es cocinado por Rubén, siendo esta vez Coni su "víctima".

Mónica Ramos vivió un verdadero “día de furia” en Gran Hermano, luego que lanzara duros epítetos a Rubén Gutiérrez por osar jugar con Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, Pincoya, en la pieza de los Lulos mientras ella dormía la siesta.

Sabido es que a Mónica no le gustan que metan ruido en la pieza que ocupa, por lo que no soportó que los demás jugaran en medio de su siesta.

Ante esto, fue a buscar a Rubén y lo encaró por despertarla: “A ti te estoy hablando, oye Rubén, ¿Qué andabai’ hueveando allá en mi pieza? Qué andabai hueveando no más, se me salió el garabato”.

“No me dejan dormir y ahora estoy descansando y se ponen a gritar otra vez. Está durmiendo también Rai quien se sacó la mugre lavando todo el montón de loza. Es lo mismo que si yo me pusiera, cuando están descansando, a gritar. Ya está bueno ya, yo quiero ir a hablar con Gran Hermano”, lanzó Mónica.

Pero esto no fue todo, ya que Mónica se unió a Hans y Rubén para empezar a esconder comida, como helados y bebidas, en desmedro del resto de los participantes, además de despreciar el almuerzo realizado por los demás, en este caso por Coni.

“Aquí uno pestañea y pierde, en las cosas ricas porque en las cosas que están malas, ahí está la prueba, los tallarines ahí están. No sé quién no comió tallarines, se pierde esa comida lamentablemente”, indicó la mujer para justificar el no comer lo que no cocina Rubén.

Respecto a guardar comida solo para ella, Hans y Rubén, la mujer de 77 años partió haciéndolo con helado, el cual escondió en el refrigerador, señalando que “aquí voy a dejar para ti y Hans, porque si no… (…) si lo dejamos aquí, vamos a perder”.

“Yo sé que ayer también comieron helado, no voy a decir quién, pero comieron helado. Por eso te digo, aquí uno pestañea y pierde”, señaló para justificar su acto.

Pero helado no fue lo único que escondió Mónica, ya que hizo lo propio con la bebida, a pesar de recalcar en numerosas ocasiones que padece diabetes para pedir que le cocinen de forma especial.