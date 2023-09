“En ningún momento…”: Francisca Maira reacciona a las miles de denuncias al CNTV por acoso en Gran Hermano

6 de Septiembre de 2023

La modelo abordó por primera vez las escenas que protagonizó con Lucas Crespo y que motivaron la reacción de los televidentes.

Francisca Maira, la más reciente eliminada de Gran Hermano, se refirió por primera vez a la miles de denuncias en su contra en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por el presunto acoso sexual a Lucas Crespo al interior de la casa estudio.

El reality show de Chilevisión se convirtió en el programa de televisión más denunciado en la historia de la entidad y uno de los hechos apuntaban a las incómodas escenas entre la modelo y el influencer.

Ante esta situación, aclaró en Cooperativa que “creo que eso está un poco sacado de contexto, en ningún momento acosé a alguien”.

En ese sentido, precisó con Crespo tuvieron una relación que se basaba en el “consentimiento” y la “confianza”, asegurando que en más de una vez “se me tiraba encima, me agarraba al cuello, me tiraba al piso“.

“¿Por qué eso no puede haber sido visto como acoso? La diferencia es que yo lo hacía más continuo, pero falta una gran parte de la historia. Al final la gente muestra lo que quiere”, criticó.

Sobre las escenas de Gran Hermano que motivaron las denuncias en el CNTV, Francisca Maira indicó que “la gente puede opinar lo que quiera y al final mi carrera no debería estropearse por algo que no es verdad, al final mi talento está y nadie va a quitarme eso”.