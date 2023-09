Recibió su último mensaje antes de subir al CASA 212: Lorena Álamos se refiere por primera vez a la muerte de Felipe Camiroaga

6 de Septiembre de 2023

La mujer habló por primera vez de lo que fue su relación con el presentador de televisión, quien falleció hace 12 años.

El pasado 2 de septiembre se cumplieron 12 años del fatal accidente aéreo en la Isla Juan Fernández, que cobró la vida de 21 personas, incluyendo la del animador de TV, Felipe Camiroaga.

A días del aniversario del trágico hecho, Lorena Álamos, quien es considerada como la “pareja más importante” del comunicador, compartió por primera vez sus sentimientos.

Lorena Álamos rompe el silencio

La publicista que tuvo una relación por seis años con el presentador, fue parte del tercer capítulo de Bombastic, el podcast de Cecilia Gutiérrez. Allí entregó una inédita y conmovedora declaración sobre su vínculo con Felipe Camiroaga.

“Hoy al menos (estoy) dando mi voz, aunque sea hasta increíble para mí. Pero me animé por primera vez a decir algo en esta fecha tan sensible para mucha gente”, comenzó diciendo en el registro.

“Después de 12 años me parece, no sé, al menos justo, no sé si la palabra sea justo, o simplemente porque me nace, o de alguna forma quizás lo necesito, me libera, ya que independiente de como haya sido mi historia, tuve la suerte de conocer y compartir tantos años con Felipe”, aseguró mientras se ven fotografías de la pareja.

Sobre esto, Álamos recordó: “Es heavy cómo se echa de menos esa alma de niño, su forma de buscar cómo distraerme de la pena o de algún problema, cómo se las arreglaba para hacerme reír”.

El último mensaje de Felipe Camiroaga

Por su parte, Cecilia Gutiérrez durante el podcast,se refirió a la importancia que tuvo Lorena en la vida del animador. Incluso, aseguró que más allá de su público romance con Fernanda Hansen, hasta el último día mantuvo contacto con su ex pareja.

“Una de las últimas llamadas que hizo Felipe Camiroaga antes de morir fue a Lorena. Le mandó un mensaje antes de que saliera el avión, de que despegara el Casa-212. Entonces eso habla de la importancia que ella tenía en su vida”, reveló la periodista de espectáculos.

Pero esto no fue todo, ya que según reveló Gutiérrez el conductor de televisión estuvo muy pendiente del clima hasta el último minuto. “Él siempre pensó que no iba a despegar. Y le escribe a la Lorena y le dice que si no se va a Juan Fernández, se vayan a la nieve ese fin de semana. O sea, él pensaba pasar ese fin de semana con la Lorena”, afirmó la comunicadora para finalizar.