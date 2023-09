El Futuro fuera de Órbita: quién es el nuevo participante de Tierra Brava

13 de Septiembre de 2023

El joven es el séptimo confirmado para el reality que comenzará en octubre.

Compartir

Como ya es costumbre, todos los participantes de Tierra Brava se han revelado a través del matinal Tu Día de Canal 13, y esta vez no fue la excepción. Por esta razón, durante esta mañana se confirmó que el siguiente integrante del reality está relacionado al mundo de la música urbana.

¿Quién es el nuevo participante de Tierra Brava?

Durante este miércoles se anunció que Uriel Romero, también conocido como El Futuro Fuera de Órbita se sumará al próximo reality de Canal 13. Se trata de un joven dominicano de 27 años, un artista urbano pionero y reconocido en la escena local.

Según él mismo explica, llegó a Chile persiguiendo sus sueños y poco a poco logró hacerse de un espacio en la industria. Gracias a esto, en 2017 colaboró con Pablo Chill-E con la canción Peine caracol y con el tema que se hizo viral llamado Flyte.

“Con Pablo no tenemos la misma comunicación ahora, pero somos colegas del medio. Sí somos amigos con Carlitos Junior, conocemos nuestras familias, hemos viajado juntos, es mi hermanito”, afirmó Uriel.

Con respecto a su llegada a Tierra Brava, el intérprete asegura que es una increíble oportunidad para popularizarse aún más, además de mostrar su personalidad.

“Quiero hacer amigos en el reality, soy muy amistoso, tengo buen carácter. No soy muy fácil de enojar, pero me molesta el desorden y la suciedad. Este reality me interesó porque es de competencia, no es algo aburrido. Lo veo como un juego, es como jugar Playstation”, manifestó.

Además, El Futuro confirmó que entrará soltero y sin compromisos al programa de competencias. “Llevo dos años soltero y me gustan mucho las chilenas. No voy a entrar con el plan de conquistar a nadie. Pero si veo una mujer bonita, sucede. Soy difícil de enamorar, porque soy coqueto y galán, pero además soy ‘picky’. Me preocupo mucho de mí también”, dijo para finalizar.