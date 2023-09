Tiktoker y conductora del Transantiago: conoce a la sexta participante confirmada de Tierra Brava

12 de Septiembre de 2023

La joven de 27 años se suma a figuras como Junior Playboy, Pamela Díaz, Eva Gómez, entre otros.

Durante la emisión de este martes de Tu Día se dio a conocer el nombre de la sexta participante confirmada para el nuevo reality show de Canal 13, Tierra Brava.

Se trata de Azzartt Maveth Arias, pero todos la conocen como “La Tía de la Micro” en TikTok e Instagram. Esto porque, a sus 27 años y 1,58 de estatura, es conductora del Transantiago y comparte diariamente en redes sociales su vida y su rutina al volante de una micro.

En el encierro, donde compartirá con otras 15 figuras, la joven aseguró que buscará ser la bromista del grupo. “Soy como una gallina loca, voy a aportar buena onda, alegría y travesuras. Quiero salir con buenas amistades y aprender de tolerancia. Además quiero conocer a la Pamela Díaz“, comentó.

Desde que trabaja en Transantiago, Azzartt se ha convertido en toda una celebridad, tanto tomándose fotos con sus pasajeros como publicando sus vivencias en redes sociales, las que se han convertido en un nuevo ingreso para ella. “Los pasajeros me tienen cariño, no me ha tocado que me digan cosas pesadas todavía. Y ya llevo cuatro colaboraciones con marcas grandes que me han pagado bien“, explicó.

En cuanto a su personalidad, la sexta participante confirmada de Tierra Brava se define como “gritona, fácil de irritar y con poco filtro“. Además, dice que forjó su modo de ser en el Sename como forma de sobrevivir.

“De repente en el centro tenía que imponerme y defender mis cosas. Tuve peleas físicas, incluso mechoneos, porque siempre me molestaban, me decían que yo no tenía familia, y ahí yo no contestaba hablando“, relató, aunque con el tiempo se ha ido moderando. “Ahora soy mamá y no puedo dar un mal ejemplo a mi hijo. De todos modos, soy confrontacional y le diré a la gente cuando está haciendo algo mal”, advirtió.

El principal problema que tendrá en Tierra Brava

Para Azzartt Maveth Arias, una de las principales complicaciones que reconoce que tendrá en Tierra Brava será la comida.

“Soy súper compleja con la comida, es que a mí me gusta comer harto, entonces si hay poca comida me pongo irritable. Si me sacan la comida habrá problema, me van a ver enojada“, aseguró.

En tanto, también es directa en cuanto al amor. “No me gusta que me escojan, me gusta escoger yo, coquetear, hacerme la difícil. Espero dar yo el primer paso siempre. Pero tengo muy mala suerte, he tenido pastel tras pastel, partiendo por el papá de mi hijo, que se fue no más. Yo creo que a los hombres de mi generación les falta compromiso, les da lo mismo si te cag…”, opinó la joven, que se define como “desilusionada del amor” tras su última ruptura.

“Sería bueno encontrar a alguien para no estar tan sola. No he podido encontrar mi media naranja. A veces creo que voy a morir vieja y llena de gatos. De todas formas, no busco enamorarme en el reality, voy a jugar”, adelantó “La Tía de la Micro”.