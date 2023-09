La molestia de Pamela Díaz con su ex por trámite para grabar Tierra Brava: “No paga pensión y tengo que pedirle permiso”

12 de Septiembre de 2023

Dado que su hija Pascuala es menor de edad, la animadora de TV necesita un permiso notarial de su ex esposo Fernando Téllez para que la niña la pueda acompañar al país vecino.

Pamela Díaz es una de las primeras confirmadas a “Tierra Brava”, el reality de Canal 13, por lo que ya está realizando una serie de trámites para poder sumarse a las grabaciones que se desarrollarán en Perú.

Esto, a pesar de que Téllez no tenga contacto con su hija ni tampoco cumpla con su responsabilidad de entregarle pensión.

Esta situación generó el enojo de Pamela Díaz, quien detalló que “estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, pero hay que hacer un trámite para sacar a la niña, (Téllez) no la ve, no paga pensión y más encima tengo que pedirle permiso”.

Ya en octubre del año pasado Pamela Díaz ya daba cuenta de esta problemática que afecta a muchas madres: “El papá de mi hija está preso (…) El de la Pascu. Él no ve a mi hija hace tres años y está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas”.

“¿Qué gano yo con que esté preso? Si no quiere pagar, va a seguir 15 días preso, 15 días preso… y no paga no más. Él no paga nada, no está de ninguna manera. Ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma”, puntualizó en aquella oportunidad.