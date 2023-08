VIDEO – El momento exacto en que Taylor Swift anunció el lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version)

10 de Agosto de 2023

La cantante dio a conocer la noticia durante el último show de The Eras Tour en Estados Unidos.

La noche de este miércoles, Taylor Swift anunció el lanzamiento de su cuarto disco regrabado, y uno de los más esperados por sus fanáticos: 1989 (Taylor’s Version).

La noticia la dio a conocer durante el último concierto del The Eras Tour en Estados Unidos, el que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en el SoFi Stadium.

En medio del show, la intérprete se dio un espacio para conversar con sus miles de fanáticos, quienes ya especulaban respecto del anuncio que realizaría, por lo que solo era cosa de tiempo.

“Así que aquí estamos ahora, en la última noche del The Eras Tour en Estados Unidos, en el octavo mes del año, durante el noveno día“, dijo provocando la histeria de los asistentes, quienes poco a poco entendían a lo que se refería.

Agregó que “habrán notado que hemos sacado algunos outfits nuevos durante el show.… igual habéis podido notar que hemos sacado algunos outfits nuevos durante el show y hay algo que llevo planeando durante mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Así que he pensado que simplemente se los mostraré”.

Tras finalizar sus palabras, Taylor Swift miró la pantalla, donde se reveló la portada de lo que será su cuarto disco regrabado, 1989 (Taylor’s Version).

Este trabajo incluirá sus ya conocidos éxitos como “Shake it Off“, “Bad Blood“, “Out of the Woods“, “Blank Space“, “Style“, entre otros.

Su disco favorito

Horas después, Taylor Swift recurrió a su cuenta de Instagram para publicar la portada de 1989 (Taylor’s Version), junto a un mensaje dedicado a sus fanáticos.

“¡Sorpresa! ¡1989 (Taylor’s Version) está en camino hacia ustedes!”, comenzó señalando la intérprete, quien aseguró que este trabajo “cambió mi vida de innumerables maneras, y me llena de emoción anunciar que mi versión saldrá el 27 de octubre“.

Además, Taylor Swift reconoció que “esta es mi regrabación FAVORITA que he hecho porque las cinco pistas de From The Vault son una locura. No puedo creer que alguna vez se hayan quedado atrás. ¡Pero no por mucho!”.