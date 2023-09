VIDEO – Helhue Sukni en El Purgatorio: “En Chile no existen los narcotraficantes”

15 de Septiembre de 2023

Para la abogada, en nuestro país solo existen microtraficantes.

En el episodio de este jueves de El Purgatorio, Helhue Sukni se refirió a su trabajo como la denominada “abogada de los narcotraficantes“, por el cual se hizo conocida.

“No siento culpa por hacerlo, no me da vergüenza. Para mí la defensa es un derecho que tiene toda persona. Por otro lado, yo no defiendo violadores, cosa que los defensores públicos sí hacen”, justificó.

Pero a la hora de hablar del narcotráfico, Helhue Sukni planteó que “en Chile no existen los narcotraficantes, porque esto no es Colombia ni México, en Chile no se produce droga”.

En ese sentido, explicó que en nuestro país “sólo hay microtraficantes. Y para mí los traficantes deberían estar en la calle, no en la cárcel”.

En esa misma línea, acotó que el microtraficante “en general” es “el gallo” que vende y que “está en su casa. Le tocan la puerta y sale un tercero, o el mismo, y le vende”.

“Pero hay un tema que también es súper importante, y dice relación directa con la familia, el cómo tu crías a tu hijo, dice relación directa con el entorno que tienen los niños“, agregó.

“Este país no está plagado de narcos. No creo que los narcos se estén tomando las poblaciones, no toda la gente que vive en las poblaciones son delincuentes”, agregó.

Marlén Olivarí la rebatió

Marlén Olivarí, la contrincante de Helhue Sukni en El Purgatorio, rebatió su postura y aseguró que en Chile efectivamente existen los narcotraficantes, así como también el narcoterrorismo.

“Yo entiendo que Helhue no puede ser objetiva porque trabaja para ellos. Es su trabajo“, sostuvo.

Ante esto, la abogada le dijo que “parece que has visto mucho Netflix“.