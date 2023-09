VIDEO – Marlen Olivari: “El feminismo quiere destruir la familia”

15 de Septiembre de 2023

"El movimiento feminista esta conformado por mujeres comunistas que odian a las pacas, como les dicen", sentenció.

Compartir

Marlen Olivari estuvo invitada a El Purgatorio, junto a Helhue Sukni, donde mostró su rechazo al movimiento feminista, acusándolo de querer destruir a la familia y estar integrado por “mujeres comunistas”.

Olivari sostuvo que “no he necesitado pertenecer a ningún movimiento social para lograr lo que he querido en la vida. Yo todo lo he logrado con trabajo, sin competir con ningún género”.

“Creo sinceramente que todo este movimiento social feminista, tanto en Chile como en América Latina, lo único que ha logrado es denigrar la imagen de la mujer, porque quieren destruir la familia. La mujer es la que inicia la idea de familia, cuando se quiere casar, tener hijos y formar una familia. La mujer es la que acoge y protege a su nido, es la que entrega amor, afecto, valores y principios”, planteó la ex Morandé con Compañía.

Para Marlen Olivari, “si queremos que continúe esta institución, la más importante de la sociedad, que es la familia, debemos cuidar a la mujer.

“El movimiento feminista esta conformado por mujeres comunistas que odian a las pacas, como les dicen”, sentenció.