“Cagaron, se acabó…”: el último reclamo de la Pincoya en el Gran Hermano

17 de Septiembre de 2023

Jennifer Galvarini no dejó pasar lo ocurrido durante las últimas horas en el programa de Chilevisión.

Durante las últimas horas de emisión del Gran Hermano de Chilevisión, Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, no escondió su molestia y presentó un reclamo frente a las cámaras del reality show, el que, además, fue recibido por sus compañeros de encierro.

Al no contar con demasiado presupuesto, los alimentos comenzaron a escasear, por lo que la protagonista del programa de telerrealidad presentó una fuerte queja después de tener intenciones de preparar comida para ella y el resto de los participantes.

“No hay leche, ni nada… Cagaron. ¿Y eso por qué? Porque se comen todo, yo no tengo hambre, sé que ellos sí, pero no puedo hacer nada. Podría haber hecho pan, pero no tengo nada qué hacer. Se cagan de hambre, se acabó“, expresó la Pincoya.

“Se van a cagar de hambre, porque no tienen nada más para comer”, le dijo a Federico.

La crema y el día después

En el Gran Hermano hay sospechas de que hay alguien que está comiendo crema a escondidas, por lo que Galvarini volvió a contraatacar con la misma idea de la jornada anterior.

“Yo no voy a decir nada, así que no me echen la culpa. Acá todos comen cositas, y a uno no más lo ven, así que no me echen la culpa de que yo me lo comí… El resto también que se controle, ellos me controlan a mí, pero ellos no se controlan. Entonces, controlémonos todos, he dicho”, remató la molesta Pincoya.