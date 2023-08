“Si no la hago, me la van a volver a hacer”: Pincoya se adelantó a sus compañeros e hizo la fulminante en Gran Hermano

22 de Agosto de 2023

La mujer quiso recurrir a esta opción para evitar que fuera ella la que cayera inmediatamente en placa de eliminación.

Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya, se adelantó a Jorge Aldoney en Gran Hermano y realizó la fulminante. De esta forma, envió directamente a un participante a la placa de eliminación, sin la opción de ser salvado por el líder de la semana.

Tras la partida de Lucas Crespo, la mujer oriunda de Chiloé ingresó al confesionario a explicar sus motivos.

“Me cuesta mucho hacerla, pero si no la hago, me la van a volver a hacer. Sé que voy a volver a estar en placa esta semana, eso lo sé, y me gustaría dejar hecho una fulminante. Por último, si me voy a placa, me gustaría estar con alguien que no ha estado”, argumentó.

Seguido a eso, aclaró que “solamente lo hago porque sé que todos mis compañeros que son de la pieza que duermen al frente mío me van a hacer la fulminante y voy a estar todas las semanas, las que me queden acá en la casa, en placa y sin poder que alguien me salve”.

“Me gustaría que esté conmigo alguien más que no pueda ser salvada. Voy a hacer la fulminante y se la voy a hacer a Skarleth“, anunció, y agregó que “esto es un juego y yo sé que ya estoy en placa, así que quiero que me acompañes”.

La fallida estrategia de Jorge

Una vez que Pincoya salió del confesionario para realizar la fulminante, Jorge fue llamado por Gran Hermano para ir al confesionario.

Ahí, reveló que le había tendido una trampa a la mujer, luego de enterarse que la fulminante ya estaba hecha. Por lo mismo, recurrió a su plan B: la espontánea.

Sin embargo, cuando Gran Hermano le comunicó que también la habían realizado, la cara del modelo se desfiguró. “¿Cómo es posible eso?“, preguntó.

El problema fue que Jorge pidió entrar al confesionario cuando el eliminado de la semana aún no había abandonado la casa y solo se puede solicitar una vez que se cierren las puertas tras su salida.