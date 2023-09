Shirley Arica, la chica reality peruana que llega a Tierra Brava

21 de Septiembre de 2023

La nueva integrante del encierro aprovechó para dejarle unas palabras a Pamela Díaz.

A casi una semana del estreno de Tierra Brava, Canal 13 confirmó a su nueva competidora: Shirley Arica. En el matinal Tu Día, donde hicieron el anunio, incluso la postularon como la villana del encierro por su fuerte personalidad.

La integrante que se sumará al reality show que debuta el próximo 1 de octubre es una mujer peruana de 34 años, que tiene fama en su país por ser conflictiva.

“Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás”, aseguró.



Esta fama se la ganó recientemente tras hacer noticia por su expulsión del reality de Telemundo llamado Los 50, ya que habría agredido a una compañera, a sólo una semana de estar encerrada.

Sobre este episodio, explicó que “en realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí“.

A esto agregó que estas cosas “son parte del furor de la competencia, porque no le puedes caer a todo el mundo siempre bien”.

Tras conocer parte de la personalidad de Arica, hay quienes la comparan con Pamela Díaz, lo que podría generar futuros conflictos gracias al carácter de ambas.

Sobre la ex chica reality chilena, la nueva participante declaró que “me han dicho que a ella le dicen La Fiera y yo les cuento que a mí dicen La Patrona, así que está complicado el asunto”.

Finalmente, Shirley Arica se refirió a su preparación para Tierra Brava que promete ser una experiencia extrema. “No tengo experiencia de campo, cero. Pero me gustan los retos, me gustan las cosas nuevas, aprender. Yo me lanzo no más”, cerró.