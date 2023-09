VIDEOS – Votos del repechaje provocó nuevo conflicto entre Coni y Raimundo en Gran Hermano

21 de Septiembre de 2023

Un grupo de personas llegó hasta las afueras de la casa para alertar a las "Lulos" de los votos que entregó Rai en el repechaje.

El repechaje provocó un nuevo flanco en la relación entre Coni y Raimundo en Gran Hermano, luego de que los participantes votaran por quiénes querían que regresaran a la competencia.

Durante la noche de este miércoles conocimos las preferencias de los jugadores, confirmando así los cinco nombres que volverán a la casa estudio: Francisco, Estefanía, Alessia, Francisca y Sebastián.

Los resultados recién lo conocerían en la casa en los próximos días, sin embargo un grupo de personas llegó hasta las afueras del encierro para alertar sobre estos resultados.

De esta forma, Coni y Pincoya se enteraron que Raimundo había votado por Sebastián y Francisca, dos figuras con quienes las “Lulos” tuvieron problemas en el encierro de Gran Hermano, por lo que la amistad entre estas tres personas quedó en entredicho.

La mujer oriunda de Chiloé le manifestó a Cerda que “tengo un dolor en el alma que no te lo puedo negar, tengo pena” por su actuar. Pero la más dura con el joven fue Capelli, quien le planteó que “las acciones demuestran más que las palabras“.

“¿Qué quieres? ¿Desestabilizarme a mi? ¿Con eso demuestras tu cariño hacia mí?“, le dijo la bailarina, sobre todo luego de que poco a poco fueran retomando su amistad tras el anterior conflicto de hace semanas.

Coni no se detuvo en su molestia con Rai y le insistió en que “yo no te haría eso” y, agregó que “tú sabes lo que hiciste porque ni siquiera has sido capaz de mirarme a los ojos“.

Por su parte, Cerda se defendió: “¿Tengo que funcionar a través de ti?“, a lo que le bailarina le aclaró que “no, pero si somos amigos sí, Rai, qué te pasa”, dejándole en claro que “yo nunca votaría a alguien que te hiciera daño“.