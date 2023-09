VIDEO – El K.O. de Naya Fácil a Francisca Maira: se declaró del “Team Lulo”

24 de Septiembre de 2023

En solo 45 segundos, la influencer barrió con las recientes declaraciones de la ex participante de Gran Hermano tras conocer que no fue la primera opción de Netflix para su campaña.

Naya Fácil se vio involucrada en una reciente polémica con la ex participante de Gran Hermano, Francisca Maira, luego de que protagonizara un video promocional de la cuarta temporada de Sex Education en Netflix.

La influencer aseguró que la plataforma de streaming la había contactado a ella en primera instancia, pero por diversos motivos terminó declinando la oferta que le presentaron, por lo que se contactó con la modelo de OnlyFans.

Ante las declaraciones de Naya, Maira declaró en La Hora que “no tenía idea, pero la verdad es que creo que acá no es competencia, todos tenemos luz para brillar” y que “da lo mismo la primera, segunda, tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix, yo grabé“.

Las palabras de Francisca Maira provocaron que Naya Fácil volviera a referirse a lo ocurrido, pero con el fin de cerrar el tema y terminó con un K.O. que nadie esperó: se declaró integrante del “Team Lulo“.

“Pueden decirme ordinaria y todo lo que que quieran, pero qué ordinariez sacar el dinero en este tipo de cosas. Que me diga así como la plata ya la tengo, yo firmé. Está bien, yo no me vendo por 800 lucas, así de simple”, dijo de entrada.

Seguido a eso, acotó que “gracias al cielo, uno tiene mejor situación… 800 lucas, no, no. Qué lata que haya dicho eso, ¡qué necesidad!”.

“Primero, denigrándome todo el mundo físicamente. Segundo, que me hablen así como… Pucha, qué quieren que les diga. Yo no escupo al cielo pero soy Team Lulo y era, y la queso, listo. Prefiero apoyar gente real que gente fingida“, remató Naya Fácil, lo que fue celebrado en redes.