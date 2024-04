VIDEOS – Naya Fácil revela la razón de su desaparición tras renunciar a ¿Ganar o Servir?

1 de Abril de 2024

Durante el fin de semana, Canal 13 confirmó que la influencer no será parte del encierro en Perú.

Luego de estar algunos días desparecida, Naya Fácil se sinceró a través de sus redes sociales sobre las razones que la llevaron a renunciar al nuevo reality ¿Ganar o Servir?

Gran preocupación provocó la influencer el fin de semana, tras hacer varias historias en su Instagram que dejaron a todos sus seguidores intranquilos.

Sin embargo, la madrugada del lunes, Naya volvió a aparecer, y explicó lo que la llevó a alejarse de los medios y restarse del programa del Canal 13.

“Me di cuenta de que soy una persona inestable, más de lo que yo creía (…) Tuve un colapso terrible, me intenté hacer muchas cosas, pero no era la opción”, comenzó diciendo, la joven de 26 años.

“Creo que necesito una ayuda, es más grave de lo que pensaba chiquillos. Por eso estoy con psiquiatra, y con psicólogo”, manifestó.

La razón de Naya Fácil para abandonar ¿Ganar o Servir?

Sobre su desaparición, Naya Fácil explicó: “Me recomendaron distanciarme de las redes sociales, porque llegué a un colapso en que ya no estaba ni ahí con nada. La vida es muy linda y no puede terminar de esa manera“.

En esa misma línea la influencer enfatizó: “La depresión es un tema bastante complejo. Uno puede estar sonriendo día a día, lidiando con muchas cosas, pero no traté muchos traumas de infancia”.

Finalmente, Naya Fácil agregó que se sintió muy triste por desaparecer y aprovechó de pedir disculpas a todas las personas que se preocuparon por ella.

“Me costó un montón dar la cara. Por primera vez en bastante tiempo, dije: Naya priorízate tú. Mi error fue que me puse a leer mucho comentarios”, manifestó la joven.