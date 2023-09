La campaña de Netflix que enfrentó a Fran Maira y Naya Fácil

23 de Septiembre de 2023

Polémica generó el spot promocional de Netflix para Chile de la última temporada de la serie “Sex Education” y que fue protagonizado por la participante de Gran Hermano, Fran Maira, más conocida como Fernanda.

Esto, luego que Naya Fácil saliera a explicar que la primera opción de Netflix para protagonizar el comercial fue ella, pero por diversas razones terminó declinando la oferta.

Ante esto, los seguidores de Maira atacaron a Naya, señalando que la enemiga número uno de Coni, una de las favoritas para ganar Gran Hermano en desmedro de Fernanda, era “más bonita”, provocando el enojo de la influencer.

“Soy muy cotizada, si yo no estoy en campañas, en la tele, en la radio, es porque yo no he querido porque me lo han propuesto. Nunca había dicho esto, perdón facilines, pero estoy chata que me ninguneen de esa manera, así que no me vengan a mirar en menos”, indicó Naya Fácil

Ante esto, Fran explicó a La Hora que “Netflix me contactó, tengo manager así que él hace el trabajo. Pero la verdad es que ellos me contactaron hace un par de días, y después salió. Fue muy bacán trabajar con Netflix, la verdad es que fue un sueño, estoy contenta resultado”.

Consultada sobre las palabras de Naya Fácil, Maira le bajó el perfil y sostuvo que “no tenía idea, pero la verdad es que creo que acá no es competencia, todos tenemos luz para brillar”.

“Creo que da lo mismo la primera, segunda, tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix, yo grabé. Pero hay luz para todas, todas podemos brillar, ahora si ella hubiera salido primero, también me pondría feliz, hay mucho talento también. Hay mucho hate por ahí, pero lo siento, ya lo cerré, la plata ya la tengo, la hice el contrato”, sentenció.