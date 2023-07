“Que quede en tribunales”: el reencuentro de Cathy Barriga y José Antonio Neme en la premiere de Barbie

19 de Julio de 2023

Ambas figuras se vieron después de que en abril, el periodista testificara en medio de la demanda que presentó la ex alcaldesa contra el equipo de Mucho Gusto por un reportaje.

A tres meses de su encuentro en tribunales, Cathy Barriga y José Antonio Neme se toparon durante la avant premiere de la película Barbie.

El pasado mes de abril, el conductor de Mucho Gusto llegó a testificar en el marco de la demanda injurias y calumnias que la ex alcaldesa de Maipú presentó contra el matinal de Mega y la periodista Paulina de Allende-Salazar, proceso que terminó con un triunfo para la comunicadora.

Por lo mismo, el reencuentro entre ambos daría que hablar. “Pensé que en mi vida había visto todo, y vaya que he visto cosas raras, pero cuando entro a esa carpa y veo a Cathy Barriga en patines… yo no he visto absolutamente nada”, dijo José Antonio Neme al ver el outfit de Cathy Barriga.

“No sé qué decir. Ella se acercó a preguntarme cosas y yo le dije ‘bueno, yo le contesto cualquier cosa, pero como usted es tan sensible, cualquier cosa no terminemos en tribunales’. Pero me dijo ‘no, acá estamos en otra cosa’. Pero a mí las cosas no se me olvidan”, sentenció José Antonio Neme.

El diálogo entre José Antonio Neme y Cathy Barriga

Cathy Barriga llegó a la avant premiere de Barbie como notera del programa Me Late, donde es panelista, y aprovechó de conversar con José Antonio Neme, quien la entrevistó.

“No me vai a hacer un juicio” fueron las primeras palabras del periodista al verla en el evento, a lo que la ex alcaldesa de Maipú respondió: “Que quede en tribunales“.

Dejando eso atrás, el animador de Mega comenzó la entrevista asegurando que “yo sí puedo decir algo de Barbie. Barbie demostró que las mujeres pueden ser todo, incluso alcaldesas“.

“Yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio, porque Barbie nos empoderó, nos hizo soñar con ser doctoras, veterinarias, mamás, incluso astronautas”, respondió Cathy Barriga.

“O Presidenta… ¿Usted cierra la idea a una carrera política?”, le preguntó rápidamente Neme. A lo que la ahora panelista de Me Late aseguró que “estamos en otra cosa“.

Finalmente, la ex chica Mekano se refirió a su vida lejos de la política y su regreso a la televisión: “Estoy contenta, porque retomo algo de mis inicios. Nunca la eché de menos, pero me buscó y yo acepté“.