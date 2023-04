Por qué María Luisa Godoy se ha ausentado del Buenos Días A Todos

11 de Abril de 2023

Se esperaba que este martes María Luisa Godoy retomara sus funciones en el matinal de TVN, pero no pudo ser posible.

María Luisa Godoy Ibáñez, periodista y animadora de televisión, se ausentó ayer y hoy de la conducción del Buenos Días A Todos.

Ayer, desde TVN señalaron a diversos medios que lo ocurrido el lunes fue solo un tema puntual porque no se sentía bien de salud, pero se esperaba que durante este martes retomara sus funciones.

Sin embargo, en esta jornada Eduardo Fuentes nuevamente encabezó en solitario el matinal del canal público y tuvo que ser él mismo el que explicó el por qué su compañera no pudo asistir.

“Se supone que aquí debería estar la Mari al lado mío, pero resulta que no vino de nuevo, sigue enferma“, dijo de entrada el conductor.

Fue ahí que reveló que María Luisa Godoy sí había llegado de madrugada a TVN para conducir el Buenos Días A Todos. Pese a sus intenciones, la enviaron de nuevo a su casa porque aún no se había recuperado al 100%.

Según Fuentes, “la veo entrar así (decaída), Walking Dead era Elige Vivir Sano al lado de como venía la Mari, llegó apenas al camarín”, detalló.

“Al final, una comisión médica del canal le dijo que mejor se supiera retirar porque nos podría terminar contagiando a todos”, agregó.

El video de Eduardo Fuentes sobre María Luisa Godoy

A través de su cuenta de Instagram, Eduardo Fuentes subió un video donde se puede ver lo decaída que estaba María Luisa Godoy.

Allí, la animadora explicó que “estoy con un virus, tuve la intención de venir a acompañarte, pero nuestro director me mandó de PLR para la casa”.

“Ayer en la tarde estaba bien, pero en la noche no sé qué me pasó que tengo retorcijones, no me sentía así de mal desde que tuve porcina… ¡Nadie se altere!”, dijo, provocando risas entre quienes estaban junto a ella en el camarín.