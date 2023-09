Gabriel Urzúa y la popularidad de Robin en Generación 98: “Creo que es por el humor y su capacidad de ser honesto”

27 de Septiembre de 2023

El actor detrás del mejor amigo de Martita se refirió al éxito de su papel y también al futuro amoroso que se podrá ver en la teleserie.

Sin duda, Robin se ha vuelto uno de los personajes más queridos y destacados de Generación 98, ya que de a poco se ha ido ganando el cariño del público con sus hilarantes y emotivas escenas en la teleserie nocturna de Mega.

Pese a tener un papel secundario como el mejor amigo de Martita (Daniela Ramírez), el enfermero ha logrado cautivar a la audiencia con su papel. Por esta razón, EL DÍNAMO de manera exclusiva se contactó con Gabriel Urzúa, el actor que da vida a este carismático personaje.

La evolución de Robin

Con el paso de los capítulos, Robin comenzó a tener mayor protagonismo en la trama, pese a que en un inicio esto no estaba presupuestado. Sobre esto, Gabriel Urzúa explica cómo fue el proceso de crecimiento en su trama:

“En el fondo, mi historia solo correspondía que fuera alrededor de la Martita, pero empezó todo esto y se comenzaron a dar estas interacciones con el resto de los personajes”, relata.

Asimismo, comentó los cambios que significó para él tomar este rol más activo en la historia. “Fue ir a grabar más, tener más escenas que estudiar y principalmente más carga laboral. Como que dejó de ser algo más tangencial”, afirmó.

Martita (Daniela Ramírez) y Robin (Gabriel Urzúa) se han convertido en los personajes más queridos de Generación 98. MEGA.

En cuanto a si existe o no la posibilidad de improvisar dentro de algunas escenas, el intérprete del espontáneo personaje aclaró: “Sí, uno puede ir metiendo mano y haciendo valer ideas que uno recoge en el estudio o en la casa. Pero no es una improvisación, no es que uno llegue y haga lo que se le ocurra, es un diálogo previo en el ensayo, y cuando los ensayos se prueban y funcionan, se graba lo que se probó”.

Con respecto al mensaje que da Robin en Generación 98, el actor recuerda el episodio de bullying escolar que se reveló hace algunos capítulos y cuya temática es transversal al desarrollo de la historia de Generación 98.

“Creo que es importante traspasar esas temáticas, que están muy presentes en toda la teleserie”, agregando que no sólo se abarca en Hernán “Chico” Olmedo. “Básicamente es dar la posibilidad de que otro personaje, en este caso el Robin, pueda contar esa intimidad. Creo que es bueno sumar ideas y biografías, pero en una línea es poner sobre la mesa el tema del bullying”.

En cuanto a la popularidad que ha alcanzado Robin entre los seguidores de Generación 98, el intérprete dio sus teorías al respecto: “Yo creo que es por el humor, por su capacidad de ser honesto, aunque creo que son hartos factores. Todavía me sorprende mucho y agradezco que sea así, pero la verdad no sé cómo pasó”.

¿Llegará un amor para Robin?

El mejor amigo de Martita siempre está muy pendiente de la vida amorosa de su amiga, por eso EL DÍNAMO consultó cómo se viene el futuro amoroso para Robin.

“Yo creo que va a haber amores, no sé si uno en específico. Pero sí me imagino que va a estar buscando el amor también”, aseguró y confirmó también en una entrevista con Mega.

MEGA.

Mientras que también se refirió a las posibilidades de un acercamiento con “Chico” Olmedo quien llamó la atención del enfermero. “Obviamente no, Nano Olmedo es un personaje que tiene una familia, es hetero. Al Robin como que le encanta él porque es todo su estilo, pero dudo que quiera tener algo en realidad con él o que lo busque, no creo que vaya por ahí”.